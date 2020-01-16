Кошка за 20 миллионов: продавец уверяет в уникальности животного

Торг уместен

Объявление о продаже кошки за 20 миллионов рублей появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. Владелец утверждает, что животное уникально – тем не менее, он готов к торгу.

По словам продавца, он познакомился с уникумом на могиле целительницы в Челябинской области. Кошка сама за ним увязалась, а позже он обнаружил, что животное помогает ему решать проблемы.

Владелец заверяет, что с тех пор, как он стал хозяином пушистого питомца, его жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. Если у него появляются сомнения в том, как поступить, ему сейчас же снится сон, раскладывающий все по полочкам.

К огорчению жителя Новороссийска, пару дней назад кошка решила, что ее миссия в отношении временного хозяина выполнена. Она явилась к владельцу во сне и сообщила, что ее нужно срочно продать – кому-то она сейчас очень нужна. А деньги следует пустить на благотворительность.

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