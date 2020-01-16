Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Президент считает, что нужно закрепить приоритет Конституции над международными договорами

Владимир Путин в четверг провёл первое заседание рабочей группы, которой предстоит подготовить проекты поправок в Конституцию страны. Об их необходимости президент говорил накануне в послании Федеральному собранию, и тогда же подписал Указ о создании группы. Говоря об основных направлениях работы, Владимир Путин отметил необходимость повышения роли и ответственности парламента в формировании правительства, а также предложил зафиксировать в Конституции гарантии социальных прав граждан - в том числе, на достойное пенсионное обеспечение.

За круглым столом - депутаты Госдумы, сенаторы, юристы, ученые, общественные деятели, выдающиеся спортсмены и музыканты. Состав рабочей группы, утвержденный Путиным накануне, разнообразен. Всё потому, объясняет президент, что подготовка предложений о поправках в Конституцию требует не только глубоких профессиональных знаний, но и обширного жизненного опыта, передает "ТВ Центр".

"Поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства", - сказал Путин.

Владимир Путин предлагает доверить Госдуме право утверждать кандидатуры премьера, его замов и министров. Это повысит роль парламента, сделает более эффективным его взаимодействие с правительством. Наконец, делегирует депутатам часть ответственности за работу кабмина. При этом серьезные полномочия президента России нужно сохранить, уверен Путин. Глава государства сможет отстранять чиновников от должности в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей или в связи с утратой доверия.

"Иначе мы уйдем тогда совсем в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией - это, на мой взгляд, на сегодня для России было бы очень серьезным испытанием, неизвестно, чем оно бы закончилось", - отметил Путин.

Прописанный в Конституции статус Госсовета в свою очередь позволит губернаторам активнее участвовать в принятии решений на федеральном уровне. Но тут есть важная задача: интересы регионов уже представляет Совет Федерации. Нельзя, убежден президент, создавать еще одну палату регионов. А потому следует серьезно продумать, как именно закрепить в основном законе полномочия и обязанности Государственного совета. Путин заверил: две первые главы Конституции не будут меняться. Речь идет о добавлении новых моментов. Например, поправка о минимальном размере оплаты труда, который должен быть не меньше прожиточного минимума, и о достойном пенсионном обеспечении с ежегодной индексацией выплат.

Президент считает, что закрепить нужно и приоритет Конституции над международными договорами. При этом от их главенства никто не уклоняется. Нужно лишь, чтобы они не противоречили российскому основному закону.

"Мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону", - отметил Путин.

Это потому так актуально для России, что слишком многие сегодня пытаются извне руководить ею, отмечает член Совета Федерации Андрей Клишас. Взять, к примеру, ЕСПЧ. Международные договоренности этот суд трактует на свой лад, да так ещё, чтоб для Москвы было максимально неприемлемо. Путин согласен.

"У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся. Иногда и тот же европейский суд - а мы исполняем все его требования, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Это неприемлемо. Но и в этом случае мы исполняем, как это не покажется странным, но когда начинаются всякие толкования, это уже перебор, это слишком", - сказал Путин.

Работа предстоит напряженная. Выверять нужно будет не то что каждую букву поправок, говорит Путин, - каждую запятую. При этом дух, стройность, единство правовой ткани российской Конституции необходимо во что бы то ни стало сохранить.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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