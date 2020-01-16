Космические цифры: новые "Звездные войны" собрали в прокате миллиард

Показ еще не окончен

Более одного миллиарда долларов собрала в прокате картина "Звездные войны: Скайуокер. Восход". Финальный эпизод трилогии стал седьмым фильмом студии Disney, выпущенным в 2019 году, принесшим миллиардную кассу.

Лента режиссера Джей Джей Абрамса, по данным Screen Rant, достигла такого результата меньше, чем за месяц с момента выхода на экраны. При этом ее показ в некоторых кинотеатрах еще не завершен, так что финальный результат может быть существенно больше.

Коммерческий успех третьей части киносаги был предсказуем. Выпущенный в 2015 году эпизод "Пробуждение Силы" заработал более двух миллиардов долларов. А прокат в 2017-м "Последних джедаев" принес 1,3 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости.

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