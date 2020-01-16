У ближайшей к Солнцу звезды нашли пригодную для жизни планету

Астрономы сделали важное открытие

У ближайшей к Земле звезде после Солнца, Проксиме Центавра, обнаружен еще один землеподобный спутник. О своем открытии итальянские ученые сообщили в журнале Science Advances.

Планета, которая получила название Proxima C, относится к классу "суперземель". Почти четыре года назад была открыта первая планета у Проксимы Центавры – Proxima В.

"Мы обнаружили свидетельства существования второй планеты, год на которой длится примерно пять лет, а масса превышает земную примерно в 5,8 раза", - приводит ТАСС сообщение ученых.

В ноябре этого года японские астрономы пришли к выводу, что жизнь на Земле зародилась в результате длительных астероидных бомбардировок. Эту теорию подтверждает изучение химического состава кометы Чурюмова-Герасименко.

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