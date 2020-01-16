ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У ближайшей к Солнцу звезды нашли пригодную для жизни планету

19:20
  • четверг
  • 16 января 2020

Астрономы сделали важное открытие

У ближайшей к Земле звезде после Солнца, Проксиме Центавра, обнаружен еще один землеподобный спутник. О своем открытии итальянские ученые сообщили в журнале Science Advances.

Планета, которая получила название Proxima C, относится к классу "суперземель".  Почти четыре года назад была открыта первая планета у Проксимы Центавры – Proxima В.

"Мы обнаружили свидетельства существования второй планеты, год на которой длится примерно пять лет, а масса превышает земную примерно в 5,8 раза", - приводит ТАСС сообщение ученых.

В ноябре этого года японские астрономы пришли к выводу, что жизнь на Земле зародилась в результате длительных астероидных бомбардировок. Эту теорию подтверждает изучение химического состава кометы Чурюмова-Герасименко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
У ближайшей к Солнцу звезды нашли пригодную для жизни планету
У ближайшей к Солнцу звезды нашли пригодную для жизни планету
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.