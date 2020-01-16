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Лазарев прокомментировал слухи о депрессии после ухода из соцсети

19:51
  • четверг
  • 16 января 2020

Певец не любит выслушивать советы от незнакомых людей

Сергей Лазарев - против культа "лайков" и поиска чужого одобрения в соцсетях. Певец будет делиться в Instagram новостями из своей жизни – однако комментарии на странице он закрыл и отписался от всех, даже от друзей.
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Артист успокоил поклонников: у него нет депрессии и ничего страшного в его жизни не случилось. Просто он осознал, сколько времени теряет зря.

"Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни", — объяснил Лазарев свое решение.

По словам певца, он закрыл комментарии, так как не желает выслушивать поучения и советы от незнакомых людей. Сергей уверен, что сам разберется в своей  жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей. А еще Лазареву не нравится, когда кто-то приходит специально, чтобы оскорблять и провоцировать поклонников артиста.

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