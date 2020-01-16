Мишустин стал премьер-министром. Что от него ждут депутаты?

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Также своим указом президент ввел новую государственную должность - заместитель председателя Совета безопасности и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева. Ранее в четверг Госдума дала согласие на утверждение Мишустина главой кабинета. "За" высказались 383 депутата, больше было только в 2008-м году при назначении на пост премьера Владимира Путина.

В зале – 424 депутата. Внесенную президентом кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост председателя правительства поддержали 383 парламентария. Воздержался 41 человек, в основном, коммунисты. Но против – ни одного, как это бывало раньше при подобных голосованиях, передает "ТВ Центр".

Консультации на Охотном Ряду по кандидатуре Михаила Мишустина начались еще в среду вечером. И продолжались всю первую половину четверга. Претендент на высокий пост общался как отдельно с лидерами парламентский партий, так и с фракциями в полном составе. Президентскую кандидатуру на пост председателя правительства Госдуме презентовал полпред главы государства в нижней палате парламента Гарри Минх. Рассказывая о предыдущих рабочих местах Михаила Мишустина и его 20-летнем опыте госслужбы, он допустил оговорку, разрядившую более чем серьезную атмосферу в зале.

В "Единой России" сразу же заявили о безоговорочной и единогласной поддержке Михаила Мишустина. Эсеры и либерал-демократы так же сразу после консультаций рассказали о готовности проголосовать за президентскую кандидатуру.

Впрочем, даже поддержка трех парламентских фракций, причем, высказанная еще до заседания, не избавила будущего главу кабмина от острых вопросов в зале. Например, ЛДПР напомнила о своей давней инициативе.

Алексей Диденко: Как Вы оцениваете инициативу фракции ЛДПР о списании либо о заморозке выплат россиян по кредитным обязательствам?

Мишустин: Плохо оцениваю. Списание по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств. Соответственно, потеряют деньги те, кто совсем не виноват. Вообще, я плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик.

У партии власти так же появились вопросы. Особенно в связи с обещаниями Владимира Путина новых социальных выплат, выполнять которые придется новому правительству.

Андрей Исаев: Президент Российской Федерации озвучил важнейшие предложения, которые направлены на решение проблем людей, но мы с вами понимаем, что это дорогие предложения, требуются ресурсы. Где правительство предполагает эти ресурсы взять? Когда вы внесете нам предложения по изменению бюджета с учетом того, что целый ряд норм начнет работать с 1 января, то есть задним числом?

Мишустин: На рассмотрение поправок в бюджетный кодекс дают 25 дней. Это вчера работа уже начата. Сегодня провел все консультации с министром финансов Силуановым. Конечно, все средства, которые были обозначены в Послании, в бюджете есть. Этот год - это 450 миллиардов рублей. Четырехлетка это около четырех триллионов рублей.

В "Справедливой России" выразили надежду, что диалог с новым правительством будет более конструктивным и сразу дали Михаилу Мишустину ряд бескомпромиссных наказов от партии.

Коммунисты традиционно обрушились с критикой на ушедшее в отставку правительство Медведева. Геннадий Зюганов выразил сожаление тем, что парламентский фильтр по утверждению премьера и кабмина Госдумой президент предложил только сейчас. Иначе ряд лиц, по его словам, никогда бы не получили министерские портфели. При этом лидер КПРФ заявил о готовности партии поступиться многолетним принципом протестного голосования по поводу председателя правительства и занять выжидательную позицию.

Выступая на Охотном ряду, Михаил Мишустин заявил о перестановках в будущем правительстве и обозначил приоритеты работы. Это цифровизация экономики, дальнейшее развитие оборонного комплекса, сельского хозяйства, улучшение предпринимательского климата в стране. Но на первом месте - национальные проекты и россияне, жизнь которых должна стать лучше.

"На первом месте — забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, а открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать", - сказал Мишустин.

Ясность о новом составе правительства появится уже в ближайшие дни. Михаил Мишустин пообещал работать в тесной связке с парламентом, который обеспечивает обратную связь с людьми и регионами. Уже в апреле новый кабмин должен выступить со своим первым отчетом перед Госдумой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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