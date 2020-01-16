ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин стал премьер-министром. Что от него ждут депутаты?

22:01
  • четверг
  • 16 января 2020

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Также своим указом президент ввел новую государственную должность - заместитель председателя Совета безопасности и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева. Ранее в четверг Госдума дала согласие на утверждение Мишустина главой кабинета. "За" высказались 383 депутата, больше было только в 2008-м году при назначении на пост премьера Владимира Путина.

В зале – 424 депутата. Внесенную президентом кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост председателя правительства поддержали 383 парламентария. Воздержался 41 человек, в основном, коммунисты. Но против – ни одного, как это бывало раньше при подобных голосованиях, передает "ТВ Центр".

Консультации на Охотном Ряду по кандидатуре Михаила Мишустина начались еще в среду вечером. И продолжались всю первую половину четверга. Претендент на высокий пост общался как отдельно с лидерами парламентский партий, так и с фракциями в полном составе. Президентскую кандидатуру на пост председателя правительства Госдуме презентовал полпред главы государства в нижней палате парламента Гарри Минх. Рассказывая о предыдущих рабочих местах Михаила Мишустина и его 20-летнем опыте госслужбы, он допустил оговорку, разрядившую более чем серьезную атмосферу в зале.

В "Единой России" сразу же заявили о безоговорочной и единогласной поддержке Михаила Мишустина. Эсеры и либерал-демократы так же сразу после консультаций рассказали о готовности проголосовать за президентскую кандидатуру.

Впрочем, даже поддержка трех парламентских фракций, причем, высказанная еще до заседания, не избавила будущего главу кабмина от острых вопросов в зале. Например, ЛДПР напомнила о своей давней инициативе.

Алексей Диденко: Как Вы оцениваете инициативу фракции ЛДПР о списании либо о заморозке выплат россиян по кредитным обязательствам?

Мишустин: Плохо оцениваю. Списание по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств. Соответственно, потеряют деньги те, кто совсем не виноват. Вообще, я плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик.

У партии власти так же появились вопросы. Особенно в связи с обещаниями Владимира Путина новых социальных выплат,  выполнять которые придется новому правительству.

Андрей Исаев: Президент Российской Федерации озвучил важнейшие предложения, которые направлены на решение проблем людей, но мы с вами понимаем, что это дорогие предложения, требуются ресурсы. Где правительство предполагает эти ресурсы взять? Когда вы внесете нам предложения по изменению бюджета с учетом того, что целый ряд норм начнет работать с 1 января, то есть задним числом?

Мишустин: На рассмотрение поправок в бюджетный кодекс дают 25 дней. Это вчера работа уже начата. Сегодня провел все консультации с министром финансов Силуановым. Конечно, все средства, которые были обозначены в Послании, в бюджете есть. Этот год - это 450 миллиардов рублей. Четырехлетка это около четырех триллионов рублей.

В "Справедливой России" выразили надежду, что диалог с новым правительством будет более конструктивным и сразу дали Михаилу Мишустину ряд бескомпромиссных наказов от партии.

Коммунисты традиционно обрушились с критикой на ушедшее в отставку правительство Медведева. Геннадий Зюганов  выразил сожаление тем, что парламентский фильтр по утверждению премьера и кабмина Госдумой президент предложил только сейчас. Иначе ряд лиц, по его словам, никогда бы не получили министерские портфели. При этом лидер КПРФ заявил о готовности партии поступиться многолетним принципом протестного голосования по поводу председателя правительства и занять выжидательную позицию.

Выступая на Охотном ряду, Михаил Мишустин заявил о перестановках в будущем правительстве и обозначил приоритеты работы. Это цифровизация экономики, дальнейшее развитие оборонного комплекса, сельского хозяйства, улучшение предпринимательского климата в стране. Но на первом месте - национальные проекты и россияне, жизнь которых должна стать лучше.

"На первом месте — забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, а открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать", - сказал Мишустин.

Ясность о новом составе правительства появится уже в ближайшие дни. Михаил Мишустин пообещал работать в тесной связке с парламентом, который обеспечивает обратную связь с людьми и регионами. Уже в апреле новый кабмин должен выступить со своим первым отчетом перед Госдумой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Михаил Мишустин во время выступления на заседании Госдумы
Михаил Мишустин во время выступления на заседании Госдумы
Михаил Мишустин во время выступления на заседании Госдумы
Михаил Мишустин во время выступления на заседании Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.