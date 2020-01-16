ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на миллионы: сгоревший спорткар заблокировал туннель в центре города (видео)

20:35
  • четверг
  • 16 января 2020

Машина сгорела полностью

Тоннель в центре Праги оказался заблокирован днем 16 января. Там сгорел спортивный автомобиль Lamborghini.
"Такой фигней нас не остановить": лидер "Animal ДжаZ" рассказал о ДТП

Как пояснил местному телевидению представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка, движение в проходящем под центром чешской столицы туннеле Blanka было заблокировано в обоих направлениях.

"Движение машин в туннеле в обоих направлениях временно прекращено, пожар только что потушен, пострадавших нет. С помощью вентиляционных систем туннеля происходит его проветривание", - сообщил сотрудник экстренной службы.

По предварительным данным, возможная причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. Машина сгорела дотла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожарные на месте происшествия
Пожарные на месте происшествия
Сгоревший автомобиль Lamborghini
Сгоревший автомобиль Lamborghini
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.