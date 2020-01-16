Пожар на миллионы: сгоревший спорткар заблокировал туннель в центре города (видео)

Машина сгорела полностью

Тоннель в центре Праги оказался заблокирован днем 16 января. Там сгорел спортивный автомобиль Lamborghini.

Как пояснил местному телевидению представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка, движение в проходящем под центром чешской столицы туннеле Blanka было заблокировано в обоих направлениях.

"Движение машин в туннеле в обоих направлениях временно прекращено, пожар только что потушен, пострадавших нет. С помощью вентиляционных систем туннеля происходит его проветривание", - сообщил сотрудник экстренной службы.

По предварительным данным, возможная причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. Машина сгорела дотла.

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