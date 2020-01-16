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Процесс пошел: обвинения против Трампа представлены Сенату

21:07
  • четверг
  • 16 января 2020

Рассмотрение займет около 2 недель

Семеро уполномоченных палаты представителей Конгресса США передали сенаторам две статьи обвинений в адрес американского лидера. Трансляцию процедуры вели в прямом эфире американские телекомпании. Официальное представление положило начало процедуре импичмента Дональда Трампа, пишут "Известия".
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Днем ранее нижняя палата Конгресса, которую контролирует Демократическая партия, утвердила обвинения американскому президенту большинством голосов. Ему вменяют в вину злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Согласно принятой процедуре, через несколько часов в Сенате будет приведен к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс - под его председательством будет идти разбирательство. Затем к присяге приведут всех членов Сената, после чего верхняя палата Конгресса уведомит Белый дом о начале процесса. Первые заседания состоятся 21 января.

В верхней палате Конгресса 53 места из 100 занимают республиканцы. Как отмечают эксперты, при таком раскладе дело увенчается оправданием Трампа. Процесс с практически предопределенным, как говорят наблюдатели, финалом продолжится около двух недель, передает ТАСС.

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