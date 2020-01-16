Процесс пошел: обвинения против Трампа представлены Сенату

Рассмотрение займет около 2 недель

Семеро уполномоченных палаты представителей Конгресса США передали сенаторам две статьи обвинений в адрес американского лидера. Трансляцию процедуры вели в прямом эфире американские телекомпании. Официальное представление положило начало процедуре импичмента Дональда Трампа, пишут "Известия".

Днем ранее нижняя палата Конгресса, которую контролирует Демократическая партия, утвердила обвинения американскому президенту большинством голосов. Ему вменяют в вину злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Согласно принятой процедуре, через несколько часов в Сенате будет приведен к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс - под его председательством будет идти разбирательство. Затем к присяге приведут всех членов Сената, после чего верхняя палата Конгресса уведомит Белый дом о начале процесса. Первые заседания состоятся 21 января.

В верхней палате Конгресса 53 места из 100 занимают республиканцы. Как отмечают эксперты, при таком раскладе дело увенчается оправданием Трампа. Процесс с практически предопределенным, как говорят наблюдатели, финалом продолжится около двух недель, передает ТАСС.

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