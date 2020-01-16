"Единая Россия" будет добиваться исполнения поручений Путина

Они были озвучены в послании Федеральному собранию

Партия "Единая Россия" будет добиваться от чиновников на местах исполнения поручений Владимира Путина, сформулированных в послании Федеральному собранию.

В частности, речь идет об обеспечении школьников бесплатным качественным питанием и создании необходимого числа мест в ясельных группах, передает "ТВ Центр". Как заявил сегодня секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, единороссы намерены выяснить причины, по которым места в яслях не были созданы в намеченный срок и добиться наказания виновных. Партия также требует создать четкий график введения нового порядка организации питания в школах.

"Мы должны заставить чиновников на местах выполнять свои прямые обязанности, не заниматься очковтирательством, отписками, отчетами, не затягивать процесс оформления образовательных лицензий. В отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решения об отставке. За невыполнение задач, поставленных президентом, должна быть повышена ответственность всех, независимо от должностей и уровней, которые они занимают", - сказал Андрей Турчак.

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