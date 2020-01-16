ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Единая Россия" будет добиваться исполнения поручений Путина

22:34
  • четверг
  • 16 января 2020

Они были озвучены в послании Федеральному собранию

Партия "Единая Россия" будет добиваться от чиновников на местах исполнения поручений Владимира Путина, сформулированных в послании Федеральному собранию.
Как мировые СМИ отреагировали на послание Путина

В частности, речь идет об обеспечении школьников бесплатным качественным питанием и создании необходимого числа мест в ясельных группах, передает "ТВ Центр". Как заявил сегодня секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, единороссы намерены выяснить причины, по которым места в яслях не были созданы в намеченный срок и добиться наказания виновных. Партия также требует создать четкий график введения нового порядка организации питания в школах.

"Мы должны заставить чиновников на местах выполнять свои прямые обязанности, не заниматься очковтирательством, отписками, отчетами, не затягивать процесс оформления образовательных лицензий. В отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решения об отставке. За невыполнение задач, поставленных президентом, должна быть повышена ответственность всех, независимо от должностей и уровней, которые они занимают", - сказал Андрей Турчак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.