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Госдума назвала сроки решения по должности зампредседателя Совбеза

21:40
  • четверг
  • 16 января 2020

Законопроект внесен в парламент президентом России

Решение по проекту о введении должности заместителя председателя Совета безопасности будет принято в течение следующей недели. Изменения планируется внести в федеральный закон "О безопасности".
Путин предложил Медведеву должность в Совбезе

"Я думаю, что это решение может быть принято в течение следующей недели", - цитирует РИА Новости замглавы думского комитета по безопасности Николая Рыжака.

Законопроект, предусматривающий введение должности зампредседателя Совбеза, внес 16 января в Госдуму президент России. Ранее Владимир Путин подписал соответствующий указ и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту отмечается, что заместитель председателя входит в число постоянных членов Совета Безопасности России. Зампреда назначает на должность и освобождает от нее глава государства, он же определяет его полномочия, передает ТАСС.

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