Дочь Пригожина попала в аварию

Семью в последнее время преследуют ДТП

Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, 22-летняя Даная, попала в ДТП. Девушка сильно перенервничала. Она торопилась на работу – и, чтобы не опоздать, вызвала такси и выехала с запасом в полтора часа. Однако в итоге прибыть вовремя Данае не удалось.

Как сообщила Пригожина своим подписчикам в Instagram, в заднюю часть автомобиля, в котором ехала Даная, врезалась другая машина. Девушка призналась, что была в шоке. К счастью, обошлось без травм, однако Пригожиной пришлось вызвать другое такси.

"Записываю вам быстро сторис. Со мной все нормально, все в порядке. Бывают такие ситуации, конечно. Уже на работе. Спасибо за переживания, все нормально. Целую", — сказала Даная.

Семью Иосифа Пригожина и певицы Валерии в последнее время буквально преследуют ДТП. Сын певицы Арсений Шульгин за одну неделю трижды попал в аварию. После первой из них молодому человеку зашивали губу, напоминает Teleprogramma.pro.

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