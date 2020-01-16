Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности

Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности России.
"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации", - приводит ТАСС сообщение Кремля.
Накануне Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, ее 16 числа одобрила Госдума, и глава государства утвердил бывшего главу ФНС в должности председателя правительства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"