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Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности

22:30
  • четверг
  • 16 января 2020

Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности России.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации", - приводит ТАСС сообщение Кремля.

Накануне Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, ее 16 числа одобрила Госдума, и глава государства утвердил бывшего главу ФНС в должности председателя правительства.

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