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Кто войдет в состав нового правительства

09:38
  • пятница
  • 17 января 2020

Главы МИД и Минобороны не изменятся, уверены политологи

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, кто войдет в состав нового правительства. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества.

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"Многие эксперты уверены в Лаврове и Шойгу. У депутатов Госдумы много вопросов и претензий к культурно-социальному блоку. Если говорить о подходе, "стиле Путина" – обязательно должны прийти новые люди с новыми подходами и идеями, но и должны остаться опытные члены правительства", - сказал эксперт.

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина (бывший глава ФНС) председателем правительства России. Также своим указом президент ввел новую государственную должность - заместитель председателя Совета безопасности и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева. Ранее в четверг Госдума дала согласие на утверждение Мишустина главой кабинета.

Полный комментарий Константина Костина смотрите в видео:

Видео: чего депутаты ждут от нового премьера

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