Стала известна судьба учительницы, купившей нижнее белье на глазах у детей

Очередная "сенсация" из жизни педагогов прожила недолго

- Таким не место в нашей школе!

Бдительные родители изобличили учительницу в Ульяновске.

"Комсомольская правда" подкинула сенсацию. Девятиклассники увидели как их учительница в торговом центре покупает – ужас! - нижнее белье. Процитировали возмущенную общественность, забившую тревогу в соцсетях:

-Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Это что еще за показуха? Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе.

Призыв к директору школы прозвучал немедленно – заметить этот пост и уволить любительницу покупать белье на глазах у детей.

Интернет быстро разнес новость о нарушительнице моральных принципов. Сколько сайтов перепечатали это сообщение – можете посчитать сами. Тема оказалась горячей – комментаторы схлестнулись не на шутку – сотни мнений!

"Бедные учителя! Уже в магазин сходить не могут. Обязательно на телефон снимут и на всю страну будут обсуждать, детей дома надо воспитывать, а не на других перекладывать свои обязанности", - пишет Виталий.

"Мамаша сильно головой, наверное, ударилась. Ее надо проверить у психиатра", - предложил Алекс.

Как же эмоционально люди воспринимают все, что близко к телу.

Сенсация прожила недолго. Та же "Комсомольская правда" дала опровержение, сославшись на неназванного сотрудника Министерства образования и науки Ульяновской области. В ведомстве заявили, что информация не соответствует действительности - жалобы и сообщения на эту тему в министерство официально не поступали. В действительности все не так, как на самом деле.

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