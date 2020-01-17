Пилоты посадили вертолет с пассажирами на трассу из-за непогоды (видео)

На борту находились 15 вахтовиков и трое членов экипажа

В Оренбургской области из-за непогоды полностью закрыто движение по федеральной трассе "Урал", ограничен проезд и на других дорогах. В регионе бушует метель, видимость практически нулевая, передает "ТВ Центр".

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На одной из трасс столкнулись сразу шесть машин. Пострадавших нет, но из-за ДТП движение перекрыто. Для помощи водителям, застрявшим в сугробах, привлечена тяжелая техника. Из-за обрывов ЛЭП несколько населенных пунктов остались без света.

Похожая ситуация и в соседней Башкирии. В Уфе на уборку улиц направлена вся коммунальная техника. Из-за снегопада введен запрет на въезд в город большегрузов.

А на Ямале вертолет совершил вынужденную посадку прямо на автотрассу. В условиях метели экипаж не смог приземлиться на специальной площадке. На борту находились 15 вахтовиков и трое членов экипажа - никто не пострадал.

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