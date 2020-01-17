"Любовь" и "солнышко": составлен рейтинг самых популярных паролей

Речь идет в том числе о кириллических паролях

В компании по кибербезопасности DeviceLock назвали самые популярные в мире пароли за 2019 год.

DeviceLock проводит подобное исследование третий год подряд, и результаты остаются почти неизменными. Чаще всего люди вводят пароли, состоящие из простых сочетаний клавиш: 123456, qwerty или, например, 111111.

Среди самых интересных буквенных паролей, которые встречаются чаще всего, есть такие: iloveyou, dragon, monkey, princess и sunshine.

В ТОП-10 кириллических паролей входят: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, люблю, максим, андрей, солнышко.

Авторы исследования проанализировали пароли, которые попали в интернет в результате массовых утечек персональной информации. Жертвами утечек стали миллионы пользователей таких сервисов, как MyHeritage, MyFitnessPal, Animoto и так далее.

По словам экспертов, использование простых паролей говорит о низкой компьютерной грамотности людей. Они облегчают работу мошенникам, которые взламывают электронные почты и аккаунты в соцсетях, а также получают доступ к онлайн-банку или личным страницам в интернет-магазине.

"Информация может использоваться для фишинговых атак. Другой вариант - сообщения в соцсетях от имени друзей с просьбой о срочной помощи деньгами. Кроме того, все чаще после взлома аккаунта у пользователя требуют выкуп, обещая в противном случае разместить от его имени экстремистские материалы", - рассказал "Известиям" технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

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