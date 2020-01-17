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Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

08:25
  • пятница
  • 17 января 2020

Они посвящены освобождению Варшавы от фашистов

В истории Второй мировой войны отмечается важная дата - годовщина освобождения Варшавы советскими войсками. Детали операции приведены в рассекреченных документах, которые опубликовало Минобороны.

Минобороны рассекретило доклад Сталину
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Штурм города, занятого фашистами, начался на восемь дней раньше по просьбе Уинстона Черчилля. Местное население радостно встречало освободителей. К этому моменту из 1,3 миллиона варшавян в живых остались всего 160 тысяч. Город лежал в руинах.

Опубликованные документы свидетельствуют о потоке антисоветской пропаганды, передает "ТВ Центр". "Польское эмигрантское правительство" возложило задачу на действовавшую подпольно "Армию Крайову" занять ключевые административные здания до прихода советских солдат. Москву обвиняли в бездействии. Советское продовольствие выдавалось за поставки из Англии и Америки. И сейчас польские власти действуют в том же ключе - накануне юбилея освобождения Варшавы заявили, что никаких торжеств не будет. А в Москве, как и 75 лет назад, будет дан салют.

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