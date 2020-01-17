Российские военные привезли еду и теплые вещи беженцам в Алеппо

Гумпомощь доставили в лагерь беженцев "Аль-Ауда"

Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев "Аль-Ауда" в Алеппо. Там размещены жители из захваченной боевиками провинции Идлиб. Нуждающимся, в основном это женщины, дети и пожилые люди, привезли продовольственные наборы, теплые вещи и одеяла.

Если бы не соседи, Даляль с детьми пришлось бы спать на холодном земляном полу. Ее деревня Барат давно захвачена террористами. Жители, кто успел, бежали, бросив дома и хозяйства.

"Боевики выгнали нас, у моего мужа было больное сердце, но им было все равно, нас выкинули как собак", - рассказала она.

Таких, как Даляль, в палаточном городке "Аль-Ауда" еще, как минимум, тысяча.

Большинство людей в лагере - беженцы из Идлибской зоны и северных районов Алеппо. Они бы давно и с радостью вернулись в свои дома, но пока их поселки заняты боевиками. Условия в лагере тяжелые, но здесь безопасно.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"