Умер "хранитель Средиземья" Кристофер Толкин

Сын автора "Властелина колец" Джона Толкина

Во Франции умер сын знаменитого филолога и писателя Джона Рональда Руэла Толкина - Кристофер Джон Руэл Толкин.

Он ушел из жизни в возрасте 95 лет в своем доме во французской глубинке, где последние годы проживал со своей второй женой Бэйли, пишет газета "Известия".

Кристофер Джон Руэл Толкин был младшим из трех сыновей писателя, почти всю жизнь посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных текстов своего отца. В частности, он выпустил "Сильмариллион", "История Средиземья", "Неоконченные предания Нуменора и Средиземья", "Дети Хурина", "Падение Гондолина" и другие произведения из веселеной Толкина.

Именно Кристофер Толкин выпустил карты к "Властелину колец", которые украшали книги, выпущенные в 1950-х годах. До 2017 года Кристофер Толкин управлял организацией Tolkien Estate, владеющей правами на творчество Джона Толкина.

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