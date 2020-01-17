Назван простой способ похудеть без диет и тренировок

Это должно войти в привычку

Эксперты рассказали, что с помощью регулярного употребления воды человек может за год похудеть на пять килограммов.

Немецкий портал Focus.de напомнил о пользе употребления обычной питьевой воды по утрам. Это не только помогает сбросить вес, но и улучшает работу кишечника, выводит из организма токсины, избавляет от изжоги, нормализует кровяное давление и сахар в крови.

Воду следует пить до приема пищи и чистки зубов. Она должна быть комнатной температуры. Желательно выпивать около четверти литра маленькими глотками. Если не получается сразу выпить столько жидкости, можно начать с более мелких объемов.

Завтракать стоит через 45 минут после употребления воды. Следующий прием пищи, согласно рекомендациям Японской медицинской ассоциации, должен быть только через два часа.

Вода снижает чувство голода, поэтому через некоторое время человек, привыкший пить воду натощак, начинает меньше есть.

Разумеется, прием пищи по утрам не спасет от лишнего веса, если человек при этом будет вести малоподвижный образ жизни и употреблять вредную пищу. Стакан воды натощак - это один из шагов на пути к красоте и хорошему самочувствию.

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