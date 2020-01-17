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Посадка SSJ-100 на недостроенную ВПП в "Домодедово" попала на видео

09:14
  • пятница
  • 17 января 2020

Названа причина ЧП

В Сети появилось видео посадки самолета SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро" на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Домодедово".

Запись сделал один из пассажиров самолета. На кадрах видно, как самолет садится на полосу, а на земле его ожидают экстренных службы. На момент проверки все пассажиры оставались на местах.

Инцидент с самолетом Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) авиакомпании "ИрАэро", следовавшим из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, произошел днем 16 января. Лайнер приземлился на недостроенную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". Никто их пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка пилота: командир корабля в условиях плохой видимости перепутал взлетно-посадочные полосы. Ространснадзор намерен провести внеплановые проверки после случившегося.

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