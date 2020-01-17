Импичмент Трампу превратили в сериал

Сам президент считает, что слушания в Сенате не займут много времени

В Сенате США официально дали старт рассмотрению дела об импичменте Трампа. К присяге привели председателя Верховного суда Джона Робертса, а также других сенаторов, которые будут выполнять функции присяжных на суде.

Американские телеканалы сделали из этих событий настоящий сериал - второй день подряд всё транслируется в прямом эфире. Накануне показывали, как в верхнюю палату Конгресса торжественно доставили документы.

Разбирательство начнется во вторник. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов, то есть минимум 67 голосов. Но 53 места из 100 в Сенате занимают республиканцы - однопартийцы Трампа.

"Я думаю, всё пройдёт очень быстро. Все знают, что это обман. Полная мистификация. Мы делаем колоссальную работу. А мне совершенно без всякой причины был объявлен импичмент. Это позор", - сказал Трамп.

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