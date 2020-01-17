Россиянам посоветовали не использовать уличные банкоматы

Специалисты дали советы по защите от мошенничества

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами. Деньги лучше снимать в устройстве, которое располагается внутри банка.

Все дело в том, что на уличный банкомат мошенникам проще установить считывающие устройства. В частности, злоумышленники могут оснастить банкоматы фальшивую клавиатуру, которая запоминает пин-код карты, или картоприемник, который считывает данные карты.

Распознать накладки можно самостоятельно: обычно они плохо прилегают к поверхности, держатся на клее или скотче и отличаются по цвету. В случае обнаружении скиммеров не нужно их самостоятельно снимать — следует позвать сотрудника банка. Если карта уже вставлена в банкомат, то обратится в банк и заблокировать карту.

Также стоит быть осторожными с устройствами в отдельных помещениях, доступ к которым расположен с улицы. Если магнитный замок предлагает ввести пин-код карты, то его точно установили мошенники.

Вставлять карту в банкомат можно только тогда, когда горит заставка банка. Если на табло показывает "вставьте карту", то это означает, что мошенники активировали функцию перевода денег и, вставив карту и введя пин-код, деньги спишутся с карты.

Мошенники любят якобы забывать карту в приемнике, а затем обвинить следующего клиента банкомата в воровстве. В таком случае следует немедленно вызвать полицию, пишет ТАСС.

Еще один распространенный способ кражи — звонки и сообщения якобы из службы безопасности банка или от фейкового продавца или покупателя. Мошенники просят клиента приехать к банкомату, чтобы "повысить безопасность", "сменить пароль", "внести предоплату" или "получить перевод". В результате злоумышленники удаленно привязывают карту к своему телефонному номеру и выводят деньги.

При вводе пин-кода следует прикрывать клавиатуру рукой, так как нередко мошенники устанавливают мини-камеры или подсматривают из-за спины. Также специалисты рекомендуют подключить смс-информирование о проводимых транзакциях и установить ограничение на сумму снятия.

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