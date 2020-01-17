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Климова в голубом купальнике показала стройную фигуру

09:55
  • пятница
  • 17 января 2020

Она позирует в лучах заходящего солнца

Актриса Екатерина Климова, которая вместе с детьми отдыхает на Бали, устроила фотосессию на фоне заката. 
Климова устроила с детьми танцы на Бали

Звезда фильма "Мы из будущего" выложила в сториз Instagram фото и видео, где она позирует на морском берегу. На ее стройной фигуре отлично сидит голубой купальник. Распущенные волосы еще не высохли после купания.  

На опубликованных кадрах артистка подходит к камере модельной походкой и, мило улыбаясь, кружится вокруг себя. На другом видео она уже бежит по берегу, оставляя за своей спиной неописуемо красивый закат. Съемку ведет Татьяна Лютаева - подруга и коллега Климовой.

 

Екатерина Климова улетела на Бали 4 января. С тех пор она регулярно выкладывает фото и видео с участием своих детей. На отдых она взяла с собой 17-летнюю Елизавету, 13-летнего Матвея, 11-летнего Корнея и 4-летнюю Беллу. Для малышки, кстати, это стало первым заграничным путешествием.  

На Бали сейчас отдыхают многие российские знаменитости, в том числе актриса Настасья Самбурская, актер Алексей Чадов и певица Елка.  

Напомним, что старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи она родила младшую дочь. С третьим мужем Климова развелась летом 2019 года. 

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