Климова в голубом купальнике показала стройную фигуру

Она позирует в лучах заходящего солнца

Актриса Екатерина Климова, которая вместе с детьми отдыхает на Бали, устроила фотосессию на фоне заката.

Звезда фильма "Мы из будущего" выложила в сториз Instagram фото и видео, где она позирует на морском берегу. На ее стройной фигуре отлично сидит голубой купальник. Распущенные волосы еще не высохли после купания.

На опубликованных кадрах артистка подходит к камере модельной походкой и, мило улыбаясь, кружится вокруг себя. На другом видео она уже бежит по берегу, оставляя за своей спиной неописуемо красивый закат. Съемку ведет Татьяна Лютаева - подруга и коллега Климовой.

Екатерина Климова улетела на Бали 4 января. С тех пор она регулярно выкладывает фото и видео с участием своих детей. На отдых она взяла с собой 17-летнюю Елизавету, 13-летнего Матвея, 11-летнего Корнея и 4-летнюю Беллу. Для малышки, кстати, это стало первым заграничным путешествием.

На Бали сейчас отдыхают многие российские знаменитости, в том числе актриса Настасья Самбурская, актер Алексей Чадов и певица Елка.

Напомним, что старшая дочь Климовой родилась во время ее брака с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актеру Игорю Петренко звезда подарила двух сыновей. От коллеги Гелы Месхи она родила младшую дочь. С третьим мужем Климова развелась летом 2019 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"