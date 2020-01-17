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У московского банка отозвали лицензию за сомнительные операции

10:19
  • пятница
  • 17 января 2020

Банк является участником системы страхования вкладов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк).

Регулятор выяснил, что ПФС-Банк проводил сомнительные операции, документально их не фиксировал, а также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ.

ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов и занимал 348-е место в банковской системе  России (на 1 декабря 2019 года). Сейчас в банке назначена временная администрация, передает "Газета.Ru".

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