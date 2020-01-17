У московского банка отозвали лицензию за сомнительные операции

Банк является участником системы страхования вкладов
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк).
Регулятор выяснил, что ПФС-Банк проводил сомнительные операции, документально их не фиксировал, а также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ.
ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов и занимал 348-е место в банковской системе России (на 1 декабря 2019 года). Сейчас в банке назначена временная администрация, передает "Газета.Ru".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"