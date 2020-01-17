"Меня очень пугает мой вес": Марина Хлебникова рассказала о своем самочувствии

Артистка не смогла улететь на отдых

Певица Марина Хлебникова, которая долгие годы борется с серьезным заболеванием, пожаловалась на проблемы с набором веса.

54-летняя артистка скрывает свой диагноз. По ее словам, окончательно излечиться она, скорее всего, никогда не сможет.

"Медики стараются, помогают мне во всем. Но килограммы я так и не набираю. Меня очень пугает мой вес. Хорошо, что хоть в последнее время перестала худеть - вес застыл на одной отметке", - рассказала Хлебникова порталу Sobesednik.ru.

Исполнительница хита "Чашка кофею" заявила, что поклонников интересует не столько ее проблемы с весом, сколько ее творчество. Она регулярно выступает. Ее график настолько плотный, что в январе она даже не смогла улететь на отдых.

Чтобы закрыть тему плохого самочувствия, звезда похвасталась хорошим аппетитом. "Я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат. Вчера вообще половину коробки печенья сама съела..." - поделилась она.

Напомним, в 2018 году скончался бывший муж Марины Хлебниковой. Артистка тяжело пережила эту утрату: она попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны экс-супруга. После этого появились слухи о том, будто она впала в депрессию и злоупотребляет алкоголем, однако сама Хлебникова подобные обвинения категорически отрицает.

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