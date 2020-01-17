ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Меня очень пугает мой вес": Марина Хлебникова рассказала о своем самочувствии

10:27
  • пятница
  • 17 января 2020

Артистка не смогла улететь на отдых

Певица Марина Хлебникова, которая долгие годы борется с серьезным заболеванием, пожаловалась на проблемы с набором веса.  
"Ради предстоящего концерта ": Хлебникова объяснила слова Шуры о ее болезни

54-летняя артистка скрывает свой диагноз. По ее словам, окончательно излечиться она, скорее всего, никогда не сможет. 

"Медики стараются, помогают мне во всем. Но килограммы я так и не набираю. Меня очень пугает мой вес. Хорошо, что хоть в последнее время перестала худеть - вес застыл на одной отметке", - рассказала Хлебникова порталу Sobesednik.ru.

Исполнительница хита "Чашка кофею" заявила, что поклонников интересует не столько ее проблемы с весом, сколько ее творчество. Она регулярно выступает. Ее график настолько плотный, что в январе она даже не смогла улететь на отдых. 

Чтобы закрыть тему плохого самочувствия, звезда похвасталась хорошим аппетитом. "Я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат. Вчера вообще половину коробки печенья сама съела..." - поделилась она.   

Напомним, в 2018 году скончался бывший муж Марины Хлебниковой. Артистка тяжело пережила эту утрату: она попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны экс-супруга. После этого появились слухи о том, будто она впала в депрессию и злоупотребляет алкоголем, однако сама Хлебникова подобные обвинения категорически отрицает. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.