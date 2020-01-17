Вместо крещенских морозов - весна: погода в Москве бьет рекорды

Так тепло в столице не было последние 100 лет

Из-за метели затруднено движение на дорогах сразу в нескольких регионах России. Сложная ситуация в Оренбургской области. На трассах гололёд, аварии и многокилометровые заторы. В ДТП погибли два человека. А на одном из шоссе пришлось эвакуировать несколько десятков автомобилей, застрявших в сугробах.

Метели, заносы и ледяной дождь. На дорогах Оренбургской области практически нулевая видимость. Два человека погибли и еще семь пострадали при столкновении двух машин. А накануне пришлось даже перекрыть федеральную трассу М5. Там произошло массовое ДТП с участием семи машин. И более 40 автомобилей оказались заблокированными. Их пришлось эвакуировать при помощи спецтехники. На обочинах развернули пункты обогрева для водителей. Ограничение движения на дорогах продлено на весь день. Последствия мощных снегопадов и сегодня продолжают устранять коммунальные службы.

Непогода стала причиной массовой аварии на юге. В Адыгее из-за тумана и плохой видимости на дороге столкнулись около 20 авто. На трассе М4 "Дон" произошло сразу шесть ДТП, в результате погиб один человек, еще четверо пострадали.

В Алтайском крае перекрыто движение сразу на шести трассах. Из-за метелей, снегопадов и порывистого ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

"Заблаговременно в наиболее опасные участки дорог отправлена группировка спасателей. Во взаимодействии с дорожной службой, управлением ГИБДД края, энергетиками края происходит уточнение оперативной обстановки каждые четыре часа", - сказал старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Сергей Блинов.

Транспортного коллапса опасаются и жители Башкирии. На трассах - снежные заносы. Машины передвигаются с трудом.

А в Самарской области из-за снежных заносов - авария с пассажирским автобусом. Четыре человека пострадали и находятся на лечении.

Нелетная погода и на Ямале. Там экстренно пришлось посадить Ми-8. Вертолет с вахтовыми рабочими приземлился на трассу. Машина заходила на посадку несколько раз. В итоге пилотам удалось посадить судно. Никто не пострадал.

А в Москве тем временем мягкая зима бьет все рекорды. Так тепло в январе не было последние сто лет. По данным синоптиков, температура достигла максимальной отметки и превысила норму почти на 9 градусов. И такая аномально теплая для Москвы зима продлится еще как минимум до конца недели. Вместо крещенских морозов в Москве весна в январе.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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