СК показал видео с тонущим мальчиком в бассейне под Петербургом

За жизнь пострадавшего семилетнего ребенка борются врачи

В Ленинградской области Следственный комитет выясняет обстоятельства трагедии, которая произошла в бассейне города Всеволжск. На тренировке семилетний мальчик стал тонуть и захлебнулся. Он провёл под водой несколько минут прежде, чем его стали спасать. Сейчас ребёнок в коме, врачи борются за его жизнь.

На видеозаписи хорошо видно, как начинаются занятия: тренер сталкивает детей с бортика бассейна. Глубина - 1,5-2 метра. Это младшая группа - детям по семь лет. Судя по таймеру записи, спустя минуту они уплывают в другой конец бассейна. Но не все. Один ребенок беспомощно барахтается в воде. И только через восемь минут его, наконец, замечают.

"Оставшись в воде без присмотра взрослых, семилетний ребенок утонул. В ходе проведения прибывшими сотрудниками скорой медицинской помощи реанимационных мероприятий ребенок в состоянии комы госпитализирован", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области подполковник юстиции Юлия Матолыгина .

Руководство спорткомплекса утверждает, что тренировку вел не их сотрудник. В это время бассейн якобы был сдан в аренду местной спортивной школе.

"У нас спортивная школа арендовала час в бассейне с 17 до 18 часов. Один час - спортивная всеволжская школа. Один раз в неделю, по средам у них свой тренер, свой спасатель. Они находились в бассейне в этот час, у них проходила своя тренировка", - сказала директор спортивно-оздоровительного центра Татьяна Ершова.

Во Всеволжской спортивной школе говорят, что договор аренды действительно был, но истек еще в прошлом году. И школа решила не продолжать сотрудничество со спорткомплексом. Но 15 января, сразу после ЧП, им прислали типовой бланк договора.

- Вот что они нам прислали. Договор, обратите внимание, от 15 января. Поставили свою печать и подпись. С нашей стороны он не подписан.

Позже выяснилось, что бассейн самостоятельно арендовала одна из сотрудниц спортшколы - тренер по гребному слалому. Она занималась с малышами в частном порядке, по личной договоренности с сотрудниками спорткомплекса. В тот день женщина была в отъезде, оставив группу своему помощнику.

"Эта тренер, как теперь выяснилось, договаривалась от лица Федерации гребного слалома. Она наш сотрудник, действительно. Но место и время тренировок в нашем учреждении у нее другое. И на суше", - заявил руководитель МБУ "Школа олимпийского резерва Всеволожского района" Сергей Пирютков.

Тренер и ее помощник задержаны и дают показания. Была ли у них лицензия на проведение занятий и каким образом спортивный комплекс оформил аренду на частных лиц без договора - на эти вопросы предстоит ответить следствию. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до шести лет тюрьмы.

За жизнь пострадавшего семилетнего мальчика борются врачи, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенка перевезли на реанимобиле из областной больницы в Петербург, провели сканирование головного мозга. Непосредственно под водой ребенок провел две с половиной минуты - это очень много.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Ленинградская область.

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