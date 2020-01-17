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Опубликован архив документов об освобождении Варшавы

12:08
  • пятница
  • 17 января 2020

75 лет назад Красная армия освободила столицу Польши от нацистов

В России вспоминают важную дату в истории Великой Отечественной войны. 75 лет назад Красная армия освободила Варшаву от нацистских захватчиков. Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы. В 1945 году Варшава встречала бойцов Красной армии цветами и радостными приветствиями. В наши дни Польша пытается переписать историю и вычеркнуть подвиг советских героев.

Подробности смотрите в репортаже Алексей Платонов.

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