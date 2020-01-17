Лавров указал на агрессию Запада и США

Россия, в свою очередь, прилагает усилия для снижения напряженности в мире

Внешнеполитические итоги прошлого года подводит Сергей Лавров. В эти минуты он проводит большую пресс-конференцию. На неё аккредитованы более 300 журналистов из 50 стран, передает "ТВ Центр".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел будет говорить о главных международных темах: ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, отношениях России с США и Евросоюзом, конфликте Штатов и Ирана. Он уже заявил, что Москва продолжает проводить независимый курс в международной политике и прилагает усилия для снижения напряжённости в мире, особенно в зонах конфликтов в отличие от некоторых зарубежных партнёров.

"Ключевым дестабилизирующим фактором остаётся агрессивная линия ряда государств Запада. Прежде всего, наших американских коллег. Линия на разрушение международно-правовой архитектуры безопасности, на замену международного права собственным изобретённым миропорядком, основанном на правилах. В этом ряду и слом Вашингтоном Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заматывание перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, искусственное нагнетание напряженности в районе Персидского залива", - заявил Лавров.

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