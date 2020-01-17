ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров указал на агрессию Запада и США

11:46
  • пятница
  • 17 января 2020

Россия, в свою очередь, прилагает усилия для снижения напряженности в мире

Внешнеполитические итоги прошлого года подводит Сергей Лавров. В эти минуты он проводит большую пресс-конференцию. На неё аккредитованы более 300 журналистов из 50 стран, передает "ТВ Центр".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел будет говорить о главных международных темах: ситуации на Украине, в Сирии и Ливии, отношениях России с США и Евросоюзом, конфликте Штатов и Ирана. Он уже заявил, что Москва продолжает проводить независимый курс в международной политике и прилагает усилия для снижения напряжённости в мире, особенно в зонах конфликтов в отличие от некоторых зарубежных партнёров.

"Ключевым дестабилизирующим фактором остаётся агрессивная линия ряда государств Запада. Прежде всего, наших американских коллег. Линия на разрушение международно-правовой архитектуры безопасности, на замену международного права собственным изобретённым миропорядком, основанном на правилах. В этом ряду и слом Вашингтоном Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заматывание перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, искусственное нагнетание напряженности в районе Персидского залива", - заявил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.