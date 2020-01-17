Почему премьер Украины подал в отставку

Алексей Гончарук попал в скандал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Такое решение политик принял на фоне интернет-скандала. Накануне в Сети появилась запись совещания с участием Гончарука, где тот за глаза критикует президента Владимира Зеленского.

Скандал с аудиозаписью, где премьер-министр Украины признается, что ничего не понимает в экономике, а президенту приходится все объяснять на пальцах, спустить на тормозах не получилось. Алексей Гончарук подал в отставку.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - заявил он.

Пресс-служба президента уже подтвердила, что получила заявление премьера. А ранее на сайте украинского лидера появилась электронная петиция, авторы которой требовали уволить Гончарука в связи с его профнепригодностью. А ведь еще вчера он пытался оправдать себя и даже записал видеообращение. Правда, свое местонахождение не раскрыл. Депутаты от "Слуги народа" искали его и в кабинетах офиса президента, и в правительстве. На заседание Верховной Рады он тоже не явился. А там накануне вечером приняли закон "О среднем образовании", а по сути об ограничении русского языка в школах. За принятие это документа проголосовали без личных рассуждений, единодушно.

Закон предусматривает новые модели изучения украинского языка. В школах с обучением на языках Европейского союза с пятого класса одна пятая часть предметов будет вестись на украинском. Но если ребенок говорит по-русски, в пятом классе на украинском ему будут преподавать 80% предметов. Фактически закон лишает права на получение среднего образования на родном языке. Депутаты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступили против разделения граждан по языковому признаку и призвали президента Зеленского наложить вето на документ.

"Сегодня большинство фракций украинского парламента во главе со "Слугами народа" растоптали права человека в Украине. Приняв антиконституционный Закон "О среднем образовании" они официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных. В случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств", - заявили в партии.

Несколько лет назад Рада уже принимал закон об образовании, где урезала права национальных меньшинств. После дискриминационная норма перекочевала в скандальный закон о государственном языке. Чиновники отрицают антироссийский характер этих законов. Но эксперты Венецианской комиссии, органа Совета Европы, оценивающие демократичность законов – еще в декабре прошлого года опубликовали свою оценку происходящего.

"Венецианская комиссия считает, что очень трудно увидеть причину, оправдывающую такой дифференцированный подход… На уровне средней школы создается иерархия, при которой к коренным народам потенциально относятся более благоприятно, чем к национальным меньшинствам, которые говорят на официальных языках ЕС, а к ним относятся более благоприятно, чем к другим национальным меньшинствам… Менее благоприятное отношение к русскому языку, неоправданно в свете принципа недискриминации", - гласит документ.

В Европе напомнили, что Украина уже ратифицировали несколько международных документов о защите прав человека. А приятие таких законов ставит под сомнение европейские ценности, которые, видимо, лишь на словах разделяют украинские политики.

Документ вступит в силу только после подписи президента. В шахматах такая ситуация называется "вилка": Зеленскому придется выбрать, что потерять - поддержку внутренних политических сил или уважение европейских коллег.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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