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Фестиваль "Русские сезоны" во Франции открылся чеховской постановкой

12:21
  • пятница
  • 17 января 2020

Зрителям показали "Дядю Ваню"

Во Франции открылся фестиваль "Русские сезоны". 300 дней и около 400 мероприятий. Концерты, выставки, спектакли. В Париже старт фестивалю дала чеховская постановка "Дядя Ваня".

Эту премьеру начинают с извинений перед зрителем. Во Франции национальная забастовка. И в театре "Одеон" не вышли на смену рабочие. Некому менять декорации. И даже опускать занавес. Но какая разница, когда на сцене осталось главное - Чехов.

Русская классика с французским акцентом.  Впрочем, так и задумывалось: “Дядю Ваню” ставил худрук “Одеона” Стефан Брауншвейг.

Зрителю предлагают услышать “Дядю Ваню” по-другому. В реальности глобальных катастроф и уничтожающих  экосистемы целых континентов пожаров чеховские монологи  о природе и спасении леса выходят на авансцену.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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