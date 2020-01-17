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Украинцы потребовали от Зеленского разблокировать российские сайты

10:56
  • пятница
  • 17 января 2020

Им нужны эти ресурсы

На сайте украинского президента Владимира Зеленского опубликовали петицию с требованием разблокировать российские интернет-ресурсы на территории страны.  
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"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д. Так как многие из этих интернет-ресурсов очень нужны украинцам", - написал автор петиции Дмитрий Каминский. Как пишет "Газета.RU", он является гражданином Украины.   

По его словам, эти сервисы не наносят Украине никакого вреда, поэтому их блокировку можно считать нецелесообразной. 

За сутки петицию подписали 79 человек. Если она наберет 25 тысяч подписей, то Зеленский будет обязан ее рассмотреть. 

Напомним, в 2017 году тогдашний лидер Украины Петр Порошенко приказал заблокировать на территории страны Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники", 89 ресурсов "Яндекса" и еще несколько сайтов. 

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