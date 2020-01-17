Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Это произошло на фоне скандала с "прослушкой"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после публикации скандальной аудиозаписи с его участием.
"Чтобы избежать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал политик в Facebook.
В свою очередь офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что получил заявление Гончарука. О решении главы государства будет сообщено позднее.
Два дня назад в Сети появилась запись, на которой человек, по голосу похожий на премьера Украины Алексея Гончарука, критически высказывается о Зеленском и просит коллег разъяснить главе государства, почему укрепляется гривна. Позже кабмин Украины опубликовал заявление, в котором опроверг подлинность аудиозаписи.
Несмотря на это, на сайте главы украинского государства появилась петиция с предложением уволить премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с профессиональной непригодностью. Однако за сутки она набрала всего 73 голоса из 25 тысячи необходимых.
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