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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

10:50
  • пятница
  • 17 января 2020

Это произошло на фоне скандала с "прослушкой"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после публикации скандальной аудиозаписи с его участием.
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"Чтобы избежать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал политик в Facebook.

В свою очередь офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что получил заявление Гончарука. О решении главы государства будет сообщено позднее.

Два дня назад в Сети появилась запись, на которой человек, по голосу похожий на премьера Украины Алексея Гончарука, критически высказывается о Зеленском и просит коллег разъяснить главе государства, почему укрепляется гривна. Позже кабмин Украины опубликовал заявление, в котором опроверг подлинность аудиозаписи.

Несмотря на это, на сайте главы украинского государства появилась петиция с предложением уволить премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с профессиональной непригодностью. Однако за сутки она набрала всего 73 голоса из 25 тысячи необходимых.

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