В Москве задержали семерых участников секты "бога Кузи"

Среди них может быть народная артистка России

Семерых последователей секты "бога Кузи" Андрея Попова задержали в Москве.

Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей у 15 потерпевших, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции личности задержанных не уточнили, однако накануне "Лента.ру" написала о задержании жены основателя секты "бога Кузи" - народной артистки России и скрипачки Анастасии Чеботаревой. Девушку и ее сообщников искали три года.

По версии следствия, сектанты под видом церковной организации собирали деньги для восстановления храмов на юго-востоке Украины во время православных выставок. На самом же деле средства тратились на нужды секты. В общей сложности мошенникам удалось заполучить порядка 7,5 миллиона рублей.

В сентябре 2007 года 30-летний Андрей Попов создал секту, провозгласив себя "богом Кузей". Его последователи под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения предметов культа и строительства храма вымогали у людей деньги.

В 2015 году Попова и сообщников задержали. По месту его проживания оперативники изъяли около 43 миллиона рублей и более 100 тысячи долларов. В июне 2018 года Попов получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество.

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