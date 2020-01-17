ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали семерых участников секты "бога Кузи"

11:31
  • пятница
  • 17 января 2020

Среди них может быть народная артистка России

Семерых последователей секты "бога Кузи" Андрея Попова задержали в Москве.

Их подозревают в хищении 15 миллионов рублей у 15 потерпевших, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции личности задержанных не уточнили, однако накануне "Лента.ру" написала о задержании жены основателя секты "бога Кузи" - народной артистки России и скрипачки Анастасии Чеботаревой. Девушку и ее сообщников искали три года.

По версии следствия, сектанты под видом церковной организации собирали деньги для восстановления храмов на юго-востоке Украины во время православных выставок. На самом же деле средства тратились на нужды секты. В общей сложности мошенникам удалось заполучить порядка 7,5 миллиона рублей.

В сентябре 2007 года 30-летний Андрей Попов создал секту, провозгласив себя "богом Кузей". Его последователи под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения предметов культа и строительства храма вымогали у людей деньги.

В 2015 году Попова и сообщников задержали. По месту его проживания оперативники изъяли около 43 миллиона рублей и более 100 тысячи долларов. В июне 2018 года Попов получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Лидер секты Андрей Попов
Лидер секты Андрей Попов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.