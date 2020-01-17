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"Нервы дороже": Зверев-младший отказался судиться с отцом за квартиру

11:33
  • пятница
  • 17 января 2020

Жизнь в монастыре дает о себе знать

Сын стилиста Сергея Зверева отказался судиться с отцом из-за квартиры, но так и не примирился с ним. 
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"Мы с отцом так и не наладили отношения. Не звоним друг другу и не виделись уже сто лет. Я решил, что нервы дороже, не пойду ни в какой суд, еще на юристов деньги тратить", - рассказал Сергей Зверев-младший порталу "СтарХит"

По словам мужчины, он счастлив в браке, хотя отец и подозревал его избранницу в корыстолюбии. "Отпраздновали вместе Новый год в семейном кругу. Получилось по-домашнему", - рассказал сын стилиста, имея в виду свою супругу.  

Летом прошлого года Зверев-младший месяц провел в монастыре, где помогал немощным и выполнял работу по хозяйству. Таким образом мужчина, с его слов, "вылечил свою душу". "Я до сих пор испытываю чувство спокойствия, нахожусь в уравновешенном состоянии!"  - поделился Зверев-младший.

Напомним, отношения знаменитого стилиста и шоумена с его сыном испортились после того, как тот узнал, что является приемным. Затем Зверев-младший потребовал от отца отдать ему квартиру в Москве. Когда мужчина женился во второй раз, стилист отказался приезжать на свадьбу и критиковал выбор Сергея. 

На странице Зверева-младшего и его супруги в "ВКонтакте" сообщается, что они живут в Коломне.  

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