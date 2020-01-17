Адвокат: дочь Петросяна считает отца своей собственностью

Сейчас Викторина живет у Степаненко

Единственная дочь Петросяна 51-летняя Викторина приехала из США в Россию и остановилась у своей мачехи Елены Степаненко, а не у отца.

Как сообщает интернет-портал "Дни.ру", Викторина отказывается общаться с отцом, а в скандальном разводе встала на сторону мачехи, которую называет мамой. Однако защита Петросяна считает, что женщины сблизились на фоне предстоящего раздела имущества.

"Эти женщины считают Петросяна своей собственностью, человеком, который не вправе принимать самостоятельные решения. Они почему-то хотят представить Евгения Вагановича безвольным Хоботовым из "Покровских ворот". Викторина и Степаненко не могут смириться с тем, что Евгений Ваганович взрослый человек и может делать то, что хочет", - заявил kp.ru ("Комсомольской правде") адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Петрносян и Степаненко развелись в 2018 году, но судебные тяжбы по разделу совместно нажитого имущества до сих пор продолжаются. В этом же году появились слухи о романе 74-летнего юмориста со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. По данным СМИ, в декабре 2019 года они поженились. Официального подтверждения этой информации нет.

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