ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения

12:03
  • пятница
  • 17 января 2020

Эксперты высоко оценили усилия столичных властей

Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения. Таковы результаты исследования мировых трендов, проведенного одной из крупнейших международных консалтинговых компаний BCG. Данные были представлены на Ассамблее "Здоровая Москва".

Ранее управляющий директор и старший партнер BCG Штефан Ларссон рассказал, что в Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения. В качестве примера он привел онлайн-доступ к электронной медицинской карте и павильоны здоровья в парках города.

По мнению эксперта, следование принципам "здорового города", в частности, в организации городской среды, способствует распространению ЗОЖ, массовые профилактические мероприятия в парках и других общественных местах позволяют вовлекать в заботу о своем здоровье все большее число граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Подвесная система для реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата
Подвесная система для реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.