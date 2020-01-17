Эксперты высоко оценили усилия столичных властей

Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения. Таковы результаты исследования мировых трендов, проведенного одной из крупнейших международных консалтинговых компаний BCG. Данные были представлены на Ассамблее "Здоровая Москва".

Ранее управляющий директор и старший партнер BCG Штефан Ларссон рассказал, что в Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения. В качестве примера он привел онлайн-доступ к электронной медицинской карте и павильоны здоровья в парках города.

По мнению эксперта, следование принципам "здорового города", в частности, в организации городской среды, способствует распространению ЗОЖ, массовые профилактические мероприятия в парках и других общественных местах позволяют вовлекать в заботу о своем здоровье все большее число граждан.

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