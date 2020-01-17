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Зеленский обсудит кандидатуру нового премьера с Западом

12:43
  • пятница
  • 17 января 2020

Этим вопросом президент займется в выходные

Владимир Зеленский намерен подумать о кандидатуре нового премьер-министра Украины на этих выходных. Как сообщили в президентской фракции "Слуга народа" в Раде, глава государства проведет ряд консультаций по составу кабинета министров.
Почему премьер Украины подал в отставку

Ожидается, что Зеленский проведет как минимум два рабочих совещания. Кроме того, президент намерен сделать ряд международных звонков, чтобы обсудить кандидатуру нового премьера. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу Алексей Гончарук подал заявление об отставке с поста премьер-министра. Это произошло после того, как неизвестные слили в Сеть запись его разговора с членами правительства, в ходе которого он нелестно отозвался об умственных способностях Владимира Зеленского.

Гончарук в своем фейсбуке заявил, что решил покинуть пост, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его уважении к президенту и пресечь дальнейшие спекуляции. В фракции "Слуга народа" одобрят прошение премьера, если его поддержит Зеленский.

Видео: в Сеть утекли переговоры чиновников за спиной Зеленского​

В "Батькивщине" усомнились, что заявление Алексея Гончарука будет иметь юридические последствия. По словам зампреда фракции Сергея Соболева, прошение об отставке премьер должен подать в парламент, который его и назначал.

"Неужели премьер-министр не знает Конституции и не знает, кому подается заявление об отставке? Пусть откроет соответствующую статью, пусть посмотрит закон о кабинете министров", - заявил Соболев, слова которого приводит "Интерфакс".

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