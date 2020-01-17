Зеленский обсудит кандидатуру нового премьера с Западом

Этим вопросом президент займется в выходные

Владимир Зеленский намерен подумать о кандидатуре нового премьер-министра Украины на этих выходных. Как сообщили в президентской фракции "Слуга народа" в Раде, глава государства проведет ряд консультаций по составу кабинета министров.

Ожидается, что Зеленский проведет как минимум два рабочих совещания. Кроме того, президент намерен сделать ряд международных звонков, чтобы обсудить кандидатуру нового премьера. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу Алексей Гончарук подал заявление об отставке с поста премьер-министра. Это произошло после того, как неизвестные слили в Сеть запись его разговора с членами правительства, в ходе которого он нелестно отозвался об умственных способностях Владимира Зеленского.

Гончарук в своем фейсбуке заявил, что решил покинуть пост, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его уважении к президенту и пресечь дальнейшие спекуляции. В фракции "Слуга народа" одобрят прошение премьера, если его поддержит Зеленский.

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В "Батькивщине" усомнились, что заявление Алексея Гончарука будет иметь юридические последствия. По словам зампреда фракции Сергея Соболева, прошение об отставке премьер должен подать в парламент, который его и назначал.

"Неужели премьер-министр не знает Конституции и не знает, кому подается заявление об отставке? Пусть откроет соответствующую статью, пусть посмотрит закон о кабинете министров", - заявил Соболев, слова которого приводит "Интерфакс".

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