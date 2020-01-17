Девушка едва не лишилась зрения после наращивания ресниц

Она решила сэкономить, но сделала только хуже

В Англии 19-летняя девушка попала в больницу после неудачного наращивания ресниц.

Англичанка решила сэкономить и отправилась на процедуру к стажерке-косметологу, которая не брала деньги за свою работу. Как оказалось, практикантка приклеила искусственные ресницы к внутренней части века, а не к самим ресницам.

"Она сильно давила мне на глаза. Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно", - цитирует девушку издание argumenti.ru.

В результате у клиентки воспалились глава и ей пришлось обратиться больницу. Врачи ей сказали, что она могла лишиться зрения. Пострадавшая провела в клинике несколько дней, ей пришлось удалить и свои, и искусственные ресницы. С тех пор девушка зареклась ходить на бесплатные процедуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"