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Девушка едва не лишилась зрения после наращивания ресниц

12:48
  • пятница
  • 17 января 2020

Она решила сэкономить, но сделала только хуже

В Англии 19-летняя девушка попала в больницу после неудачного наращивания ресниц.
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Англичанка решила сэкономить и отправилась на процедуру к стажерке-косметологу, которая не брала деньги за свою работу. Как оказалось, практикантка приклеила искусственные ресницы к внутренней части века, а не к самим ресницам.

"Она сильно давила мне на глаза. Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно", - цитирует девушку издание argumenti.ru.

В результате у клиентки воспалились глава и ей пришлось обратиться больницу. Врачи ей сказали, что она могла лишиться зрения. Пострадавшая провела в клинике несколько дней, ей пришлось удалить и свои, и искусственные ресницы. С тех пор девушка зареклась ходить на бесплатные процедуры.

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