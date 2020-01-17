Названа причина смерти звезды фильма "Отличница легкого поведения"

Последний раз она появилась на экране в 2016 году

Американская актриса Норма Майклс, которая снялась в 67 фильмах и сериалах, скончалась в своем доме в Палм-Спрингс. Ей было 95 лет.

New York Post сообщает, что актриса скончалась от естественных причин 11 января, однако известно об этом стало только сейчас.

Норма Майклс работала до тех пор, пока позволяло здоровье. Последний раз она появилась на экране в 2016 году в сериале "Бруклин 9-9".

СМИ пишут, что у Майклс не было детей. Они жили вдвоем с мужем.

Норма Майклс известна по таким фильмам и сериалам, как "Отличница легкого поведения", "Не шутите с Zоханом!", "C.S.I. Место преступления", "Безумцы" и другие. Зачастую она снималась в эпизодах. Примечательно, что в какой-то момент актриса сделала паузу в карьере, чтобы стать терапевтом, однако вскоре вернулась в кино.

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