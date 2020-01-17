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Лавров подвел итоги работы МИД

14:50
  • пятница
  • 17 января 2020

Россия проводит независимый внешнеполитический курс

Обстановка в международной политике остаётся напряжённой, мир "продолжает лихорадить". Об этом заявил Сергей Лавров. Он подвёл внешнеполитические итоги прошлого года на большой пресс-конференции. 

В зале - более трёхсот журналистов из 50 стран. В числе тем - ситуация в Сирии, борьба с терроризмом, отношения России с США и Евросоюзом. Лавров подчеркнул, что удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Активное участие принимает Москва в попытках мирного решения ливийской проблемы.

При этом Россия проводит независимый внешнеполитический курс и строго придерживается норм международного права. В отличие от ряда западных партнёров. Дестабилизирующую позицию заняли США. Яркий пример - отказ от выполнения всеобъемлющего плана действий по решению иранской ядерной проблемы.

"Американцы решили свои правила применить. Взяли и вышли из этого всеобъемлющего плана. Не только сами прекратили выполнять свои обязательства - всем остальным запрещают торговать с Ираном. А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президентом Трампом был назван самым плохим в истории и что нужен новый документ. Но Иран должен его выполнять. Все должны подчиниться Соединенным  Штатам и не торговать с Ираном, а Иран свои обязательства выполнять должен", - заявил Сергей Лавров.

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