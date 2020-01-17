Медведев: смена правительства знаменует перемены

Экс-премьер и новый глава правительства встретились в Белом доме

Премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провели встречу с членами правительства.

Прежде они поговорили один на один в кабинете председателя кабмина. Более часа обсуждали вопросы функционирования действующего правительства. Затем они вместе вышли на встречу с министрами.

Накануне кабинет в полном составе ушел в отставку, но продолжает исполнять обязанности до формирования нового. Дмитрий Медведев поблагодарил всех за ответственную работу на своих постах и пожелал успехов новому премьеру.

"Я, как бывший председатель правительства, хочу, прежде всего, всех вас поблагодарить за совместную работу. Хочу сказать, что все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных президентом. Скажу прямо: многое получилось, что-то - нет. Действительно, так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно. Потому что очень амбициозные цели и очень важные для нашей страны. Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я искренне хочу поблагодарить вас за службу и работу в правительстве", - сказал Медведев, добавив, что смена правительства не является чем-то особенным, а знаменует перемены в стране.

В свою очередь Михаил Мишустин также поблагодарил прежний состав правительства за работу.

"На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не уступать. И в ближайшее время после консультаций и объявления состава нового кабинета, мы встретимся и все этого, конечно, расскажем. Самое главное на сегодняшний момент - нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которым мы сейчас занимаемся", - сказал новый премьер.

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