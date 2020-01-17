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В Москве открылся фестиваль "Первозданная Россия"

14:57
  • пятница
  • 17 января 2020

На снимках - природные памятники страны

В Москве открылся фестиваль "Первозданная Россия". В Гостином дворе представлено более 500 фотографий. Они сделаны в разных регионах нашей страны. На снимках - природные памятники России, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, а также растения и животные, представленные в Красной книге, передает "ТВ Центр".

Среди авторов - как профессионалы, так и любители. В программе фестиваля не только выставки, но и творческие встречи, лекции, мастер-классы и кинопоказы.

"Как всегда, гвоздем является фотовыставка, которая показывает неисчислимые красоты России: и пейзажи, и флору, и фауну. Камчатка и Байкал  - это действительно уникальные места не только России, но и всей нашей планеты, всего человечества", - сказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Фестиваль "Первозданная Россия"
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Фестиваль "Первозданная Россия"
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