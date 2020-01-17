Россияне высоко оценили предложения Путина

Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ

Послание Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян положительное впечатление - вызвало уважение, гордость и уверенность в завтрашнем дне. Результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения сегодня в Москве, обсудили ведущие отечественные социологи и политологи. В исследовании приняли участие более полутора тысяч человек из 80 регионов России.

Выступление главы государства вызвало положительные эмоции у 73% опрошенных, передает "ТВ Центр". Россияне высоко оценили предложения Владимира Путина по вопросам поддержки демографии, а также инициативы в сферах образования и здравоохранения. По итогам послания обновился рейтинг оценки работы президента.

"С 16 числа 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Ещё днём раньше было 64%, то есть эффект позитивный. Да, доля тех, кто негативно его оценивает, тоже снизилась на день с 27% до 24%", - сказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

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