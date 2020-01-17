У москвичей спросят, как улучшить МЦД

С 21 января жители столицы смогут предложить свои идеи

С 21 января жители столицы смогут предложить идеи по улучшению организации работы Московских центральных диаметров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Москве подвели первые итоги работы МЦД за два месяца. Так, с ноября новыми линиями воспользовались почти 24 миллиона пассажиров, это на 11% больше, чем ранее на обычных электричках. Рост популярности, безусловно, связан с комфортными поездами, удобными пересадками, а также экономией денег, благодаря новой билетной системе. Пассажиры уже сэкономили почти 205 миллионов рублей. А в этом году оплачивать проезд станет еще проще.

"Вы просто прикладываете телефон к определенному турникету или к валидатору, если на станции валидаторы размещены и оплачиваете проезд еще проще, вам даже не нужна карта "Тройка", достаточно иметь телефон с бесконтактной оплатой", - сказал директор по развитию диаметральных маршрутов "Центральной ППК" Артем Царев.

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