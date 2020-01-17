Видео ликвидации крупной нарколаборатории в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ в подмосковном Серпухове накрыли крупную нарколабораторию. Здесь наркотики не только готовили, но и реализовывали через интернет, передает "ТВ Центр".

В обычном доме разместилась настоящая линия по производству наркотических веществ. Полицейские изъяли почти 70 килограммов мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические средства, а также оборудование и химические реагенты.

На месте задержаны пять человек. Трое россиян и двое граждан Украины. Возбуждено уголовное дело. Члены группировки взяты под стражу.

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