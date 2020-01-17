ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео ликвидации крупной нарколаборатории в Подмосковье

15:09
  • пятница
  • 17 января 2020

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ в подмосковном Серпухове накрыли крупную нарколабораторию. Здесь наркотики не только готовили, но и реализовывали через интернет, передает "ТВ Центр".

В обычном доме разместилась  настоящая линия по производству наркотических веществ. Полицейские изъяли почти 70 килограммов мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические средства, а также оборудование и  химические реагенты.

На месте задержаны пять человек. Трое россиян и двое граждан Украины. Возбуждено уголовное дело. Члены группировки взяты под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.