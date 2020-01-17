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Последователей "бога Кузи" обвинили в хищении 15 млн рублей

15:16
  • пятница
  • 17 января 2020

Полиция задержала семь человек

В МВД сообщили о задержании семерых последователей секты "бога Кузи". Они обвиняются в хищении 15 миллионов рублей. В течение восьми лет эта сумма была похищена у 15 человек. Фактически с каждого мошенники смогли получить по миллиону.

Сам Андрей Попов, которого и называют "богом Кузей", ранее был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием.

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