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Облик Дома Мельникова при реставрации максимально сохранят

15:09
  • пятница
  • 17 января 2020

Работы могут начаться уже в 2021 году

Работы по спасению Дома Мельникова - уникального памятника русского авангарда - могут начать уже в следующем году. Что именно предстоит сделать, решают международные эксперты, передает "ТВ Центр".

Особняк восстановят, максимально его сохранив. Это будет скорее консервация здания, чем реставрация.  Авторский дизайн останется, а материалы для интерьеров  будут  использовать аутентичные. Предстоит восстановить часть мембранных перекрытий, укрепить отделку внутри дома. Установить систему контроля за температурой и влажностью. Отремонтировать фасады. Но главное - Дом Мельникова будет жить.

"Состояние памятника значительно лучше, чем мы предполагали. В Доме Мельникова никто никогда больше жить не будет. Мы не приспосабливаем его под современное использование", - сказала директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

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