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Первые пассажиры оценили новый терминал "Шереметьево"

15:14
  • пятница
  • 17 января 2020

Терминал С1 заработал 17 января

В аэропорту Шереметьево заработал новый  международный терминал С1. Здесь есть бизнес и VIP-залы, и отдельная зона для отдыха. Терминал уже принял  первых пассажиров. Ежегодно им смогут пользоваться 20 миллионов человек.
Фото нового терминала С в "Шереметьево"

Этого момента ждали полтора года - с сегодняшнего дня новый терминал С аэропорта "Шереметьево" готов принимать до 20 миллионов пассажиров в год. Это вдвое ослабляет нагрузку на другой международный терминал, в котором с каждым годом росла нагрузка. Открытие терминала с позволит увеличить пропускную способность до 80 миллионов пассажиров в год.

Архитектурная идея — в традициях русского конструктивизма, как и у терминала В. С ним новое здание стоит, что называется, под одной крышей. По словам инженеров - это было самой сложной задачей при строительстве. Внутри только современные технологии.

Главная новинка терминала С - автоматизированная система досмотра багажа и ручной клади. Человеческое присутствие здесь минимальное. Все делает компьютер. Он же проверяет, что в сумках.

60 пунктов паспортного контроля. Есть кабины и для самостоятельной регистрации. Такая система уже успешно применяется в Европе, а теперь есть и у нас. Скорость прохождения официальной процедуры сокращается вдвое. Рядом — самый большой по площади магазин беспошлинной торговли.

Оценить удобство нового терминала смогли первые пассажиры. Рейс Хельсинки-Москва встречали поздравлениями и подарками. Для многих это стало настоящим подарком.

"Это, действительно, неожиданность. Я сначала думала, что прилетела какая-то звезда из Финляндии. А, оказывается, что звезды – мы", - говорит пассажирка Елена Недоступова.

"Я не знал, что терминал открывается сегодня. Мне здесь понравилось. Все отлично работает. И очень просторно", - восхищается пассажир Риччии Матилла.

Терминал С уже получил паспорт безбарьерной среды. А, значит, здесь будет  удобно всем. Начиная с этого дня, рейсы начнут распределять между двумя международными терминалами крупнейшей в России воздушной гавани.

Илья Данильцев, Арсений Калашников и  Дмитрий Лукиным. "ТВ Центр".

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Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
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